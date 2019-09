Joaquin Phoenix verdedigt zijn film Joker

In juli 2012 schoot een gewapende man in een bioscoop in Aurora in het wilde weg tijdens een vertoning van de film The Dark Knight Rises. In eerste instantie gingen verhalen de ronde dat de dader zich had verkleed als personage The Joker en zichzelf ook zo noemde. Later ontkende de politie dat daar bewijs voor was. Bij de schietpartij lieten twaalf mensen het leven, zeventig anderen raakten gewond. De nabestaanden lieten Warner Bros dinsdag weten bezorgd en boos te zijn dat de studio een nieuwe film over het personage heeft gemaakt.