Job Gosschalk en Kemna Casting definitief uit elkaar

De afgelopen dagen ontstond enige ophef toen bleek dat er een half jaar nadat het wangedrag van castingdirector Job Gosschalk naar buiten kwam, nog altijd zakelijke connecties bestonden met Kemna Casting. ,,Het proces om Gosschalks aandelen over te dragen, was al in gang gezet. Dat had wat voeten in de aarde. Nu is het officieel", aldus de zegsvrouw.



In november werd bekend dat Gosschalk zich meermaals tijdens het casten van acteurs schuldig maakte aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens Kemna zijn vervolgens passende maatregelen getroffen. ,,Er is intern onderzoek gedaan, met alle werknemers is gesproken en er is onder meer een gedragscode en een klantenregeling opgesteld. Ook zijn er sindsdien vertrouwenspersonen, zowel intern als extern." Gosschalk zelf heeft geen actieve functie meer in het bedrijf.



Momenteel wordt ook buiten Kemna gewerkt aan het realiseren van een centraal meldpunt waar mensen uit de gehele sector (film, televisie en de podiumkunsten) met klachten – ‘niet uitsluitend beperkt tot seksuele misstanden’ – kunnen aankloppen. ,,Binnen nu en een aantal weken moet het er zijn’’, zegt Marlies Oele van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) die druk bezig is met het opzetten van wat straks Mores Online gaat heten. ,,Er zijn inmiddels al 27 instellingen die het meldpunt onderschrijven.’’ Er gaan straks twee vertrouwenspersonen (betaald) aan de slag, een man en een vrouw.