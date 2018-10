Job, Joris en Marieke maken kans op Emmy Award

Boer Marnix op paarden­markt gespot met blonde vrouw

17:13 De Noord-Hollandse paardenfokker Marnix (40), een van de vijf boeren uit Boer Zoekt Vrouw, is in Tynaarlo (Drenthe) op de plaatselijke paardenmarkt gezien met een blonde vrouw. Wie de dame in kwestie is, is niet duidelijk maar fans fluisteren de naam van kandidate Willemijn.