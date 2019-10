Jochem Myjer: Geef jong cabarettalent een kans

Volgens de 42-jarige Myjer heeft ook de jonge garde cabaretiers publiek nodig om succesvol te worden. Maar de zalen vol krijgen, dat is lastig, zo weet Myjer uit eigen ervaring. Volgens de grappenmaker krijgen jonge cabarettalenten namelijk nauwelijks de kans om zichzelf op de kaart te zetten. ‘Omdat ze op televisie weinig of op rare tijden worden uitgezonden. En om cabaret te maken heb je wel publiek nodig’, concludeert hij.



Daarom mocht Alex Ploeg de afgelopen dagen in het voorprogramma van Myjers shows staan. ‘Heel dapper van Alex. En hij deed het magistraal. Gewoon voor een uitverkocht Carré. Ik was zo trots op hem', luidt het enthousiaste bericht van Myjer, die zijn publiek ook dankbaar is voor het 'waanzinnig warme bad’ dat ze hem gaven.



Myjer hoopt met zijn actie meer mensen aan te sporen om jong cabarettalent een kans te geven. ‘Ontdek zelf wie er groot gaan worden en wie niet. Dat is zo leuk. Dankzij die mensen die er in het prille begin van mijn carrière waren, ben ik ook gekomen waar ik nu mag staan!’