Jochem Myjer maakt nieuwe show, verwachte start tour in 2023

,,Er is een enorme polarisatie in de samenleving”, vertelt Myjer in een nieuwe aflevering van De Grote Vriendelijke Podcast, die vandaag online is verschenen. ,,Terwijl je samen altijd sterker dan alleen bent. Dat zag ik in coronatijd ook in de maatschappij. Je las allemaal rotdingen in de kranten. Maar op heel klein niveau zat toch iedereen boodschapjes voor de buurvrouw te halen.” De cabaretier creëert naar eigen zeggen zowel in boeken als in voorstellingen ‘een wereldbeeld waar ik zelf in zou willen leven’. ,,Ik creëer het liefste een wereld waar ik gelukkig van word”.