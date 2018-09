Jochem Myjer speelt 36 shows in Carré

Normaal eindigt hij zijn tour in grote steden, om zoveel mogelijk mensen te bedienen. ,,Dat heb ik nu ook al gedaan. Maar ik had het gevoel dat we nu eenmalig een keer wat extra moesten doen om zo veel mogelijk mensen een kans te geven. In samenwerking met Carré en mijn management Hekwerk hebben we iets brutaals besloten. Dat ik op het einde van de tour een hele lange serie in Carré mag doen met deze show ‘adem in , adem uit’."



Dus stapt Myjer in de voetsporen van zijn grote cabarethelden. ,,Waarom Carré? Omdat het mijn lievelingszaal is. Omdat Carré alles heeft wat theater moet uitstralen. Omdat het centraal is. Omdat je het kan combineren met een dagje Amsterdam. Omdat het een Theater is die van heel Nederland is en niet alleen van Amsterdam. En ook omdat het een hele mooie en grote zaal is."