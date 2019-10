Jochem Myjer: ‘We hadden die ellende met mij net achter de rug’

,,Het begon in september 2016, vlak voor de herfstvakantie. Limoni was moe zoals alle kinderen vlak voor de vakantie. Ik heb geleerd van mijn ziekte (bij Myjer werd in 2011 een goedaardige tumor uit het ruggenmerg verwijderd - red.) meteen aan de bel te trekken als je voelt dat het niet pluis is. Bij mij vonden ze eerst ook niks. Bloedonderzoek leverde niets op. ‘Stop haar gewoon wat eerder in bed’, werd er gezegd. Maar tijdens de herfstvakantie viel ze om 10 uur ‘ochtends in slaap voor de tv. En ze kwam een kilo per week aan. Terwijl we goed gezond eten.