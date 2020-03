Jochem plakt kids achter het behang en Jan op de koffie bij Kees

Alles loopt op rolletjes in huize Myjers , vooral nu de cabaretier wat tape van zijn buurman heeft geleend om de kids bijna letterlijk achter het behang te plakken.

Bridget Maasland slingert een selfie met haar zoontje de wereld in, die nu weer vrije tijd heeft omdat zijn huiswerk af is.

Jan Smit houdt gepaste afstand van zijn vriend Kees Tol , bij wie hij even op de koffie ging.

Kickbokser Rico Verhoeven is ontzettend dankbaar dat zijn oma op zijn laatste gevecht aanwezig was. De twee werden samen op de gevoelige plaat vastgelegd.

Actrice Elise Schaap bedankt haar fans voor alle ‘waanzinnige’ reacties op haar persiflages in de TV Kantine .

Bioloog en programmamaker Freek Vonk drukt iedereen nog maar eens op het hart hoe belangrijk goed eten en regelmatig bewegen is in deze onzekere tijd en demonstreert hoe hij dit zelf dagelijks invult.

Programmamaker Tim Hoffman is trots op zijn moeder, die in de zorg werkt, en geeft haar en haar collega’s nog eens een extra pluim.

Presentator John Williams gaat chirurgische maskers uitdelen in een verzorgingstehuis.

Stylist Fred van Leer en mede-Rotterdammer Lee Towers spreken iedereen nog eens extra moed in. ‘You’ll Never Walk Alone!’

Presentator en zanger Eric Corton mag niet langer langs bij zijn zieke vader in het verpleeghuis. ,,Gelukkig wordt er goed voor je gezorgd, daar troosten we ons mee.’’

RTL Nieuws-presentator Antoin Peeters deelt met trots een kiekje van zijn vrouw, stewardess bij KLM. Ze is net terug van een vlucht waarmee honderden Nederlanders en Duitsers vanuit Los Angels naar huis konden.

Actrice Kimberly Klaver en haar zussen Melody en Stephanie communiceren voorlopig alleen op afstand met hun moeder. Gebruikmakend van A4'tjes, spreken zij haar liefdevol moed in.

3FM-dj Sander Hoogendoorn wist voor elkaar te krijgen dat 180 Europese radiostations om klokslag 08:45 uur vanmorgen tegelijk het nummer You’ll Never Walk Alone draaiden. Hij is trots.