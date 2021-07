Joe Biden strikt populairste zangeres van dit moment om vaccin aan te prijzen

De beste beamers die gewoon op je tv-meubel passen

11:00 De markt voor beamers is compleet veranderd sinds de komst van de ‘short throw-projector’, die ervoor zorgt dat je niet langer zo’n apparaat middenin je kamer hoeft te zetten. Wat zijn de beste modellen in deze high-end-categorie? We zetten ze op een rij.