Joëlle Witschge bevallen van een zoontje

Op Instagram delen de ouders een gezinsfoto vanuit het ziekenhuis. ,,Welcome little one, #inlove", schrijven ze erbij. Joëlle, de dochter van oud-voetballer Richard Witschge, vertelde eerder dat ze op 13 juni was uitgerekend. Ze had al bekendgemaakt dat ze een jongetje verwachtte.



Joëlle had in eerste instantie helemaal niet door dat ze zwanger was, want na een voorstadium van baarmoederhalskanker en aandoeningen aan haar eierstok had Joëlle nog maar 1 procent kans op een natuurlijke zwangerschap. . ,,Ik had pijnlijke borsten en was misselijk, maar dacht totaal niet aan een zwangerschap. Ik dacht dat het kwam door overmatig sporten”, vertelt ze. Ze was al een tijdje aan het trainen voor de New York Marathon en het boksprogramma Boxing Stars.



Ze overweegt na de bevalling haar modellencarrière weer op te pakken ‘als mijn lichaam een beetje meewerkt’ of te gaan vloggen. En met een voetballende opa én vader, is de kans natuurlijk aanwezig dat de sport ook in de genen van de kleine Bulthuis zit. Als het aan Joëlle ligt, kiest haar zoon voor Ajax.