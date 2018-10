Joëlle Witschge is zwanger van haar eerste kindje

De zwangerschap kwam onverwachts, want Joëlle was voornemens mee te doen aan het RTL-programma Boxing Stars en de marathon in New York. Helaas heeft ze die moeten afzeggen, schrijft het blad. Twee weken geleden postte de dochter van oud-voetballer Richard Witschge nog op Instagram foto's en filmpjes waarin ze aan het trainen was voor die sportieve uitdagingen.