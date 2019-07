Johan Derksen: ‘Benefietconcerten uitverkocht, het is hartverwarmend’

Zowel voor de avond in Assen (1300 kaarten) op 10 augustus als 22 augustus in Katwijk (550 kaarten) is geen ticket meer te krijgen. ,,Het is zo snel gegaan, het is hartverwarmend”, stelt Derksen. De voetbalanalyticus van Veronica Inside biedt Aleksandra Plug de helpende hand, nadat bij haar twee maanden geleden slokdarmkanker werd geconstateerd.

Zij was vorig voetbalseizoen de vaste chauffeur van Derksen, zong in de studio bij Veronica Inside en trad op tijdens zijn bluestour Johan Derksen keeps the Blues Alive. De zangeres annex chauffeur is voor langere tijd is uitgeschakeld, waardoor de inkomsten ontbraken maar Derksen in actie kwam. Ook Klaas Kuiijt, de man van AJ Plug, kampt met zijn gezondheid. ,,Ik heb enorm veel reacties gekregen. Muzikanten zeiden meteen ja en velen boden zich daarna spontaan aan. Het enthousiasme voor de kaarten was groot. De verkoop liep als een tierelier.”

In De Bonte Wever, een zalencomplex in Assen, treden de Erwin Java Band en Danny Vera op. Twaalf dagen later wordt in Katwijk de avond opgeluisterd door The Clarks, Frans Krassenburg (Golden Earrings), Roel Spanjers (Normaal), Michel van Dijk (Alquin), Rudy Bennett (The Motions) en Theo van Es (The Shoes). Lee Towers, die zich in een boeking had vergist en moest afzeggen, wordt vervangen door de Laurence Jones Band.

Behandeling

Aleksandra Plug ondergaat momenteel een behandeling. ,,Ze zit vast aan sondevoeding, kan zelf niets meer binnen krijgen. Ze zit nu in een traject van vijf dagen per week chemo en bestraling. En dat vijf weken lang. Daarvoor rijden wij – mijn vrouw meer dan ik – met haar op en neer naar het academisch ziekenhuis in Groningen. Daarna wordt bekeken of ze kunnen opereren. Een spannende tijd.”