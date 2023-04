Johan Derksen danst erop los in nieuwe videoclip John de Bever: ‘Sta geweldig voor lul’

met videoJohan Derksen en Wilfred Genee staan in het najaar samen met John de Bever op het podium, dat liet de zanger vrijdagavond weten in Vandaag Inside. Als klap op de vuurpijl speelt Johan Derksen ook nog eens een rol in zijn nieuwe videoclip. ‘Ik sta geweldig voor lul maar ik heb er schijt aan’.

Derksen en Genee behoren tot de eerste gastartiesten van De Bevers Live in Ahoy op 30 september. ,,De Bevers gaan naar Ahoy. We gaan de gezelligste huiskamer van Nederland maken met tienduizend mensen’’, kondigt John de Bever aan in Vandaag Inside. ,,Het wordt echt een show’’, reageert Derksen.

Dan besluit Derksen op te biechten dat hij John de Bever met nog iets heeft geholpen. ,,Ik heb iets voor John gedaan wat ik voor niemand gedaan zou hebben’’, vertelt hij, waarna hij aankondigt dat hij een rol speelt in de videoclip van Bevers nieuwe nummer ‘T is moeilijk bescheiden te blijven. ,,Ik sta geweldig voor lul, maar ik heb er schijt aan,’’ reageert Derksen. In de videoclip is te zien hoe Derksen er in zijn huis op los danst met een sigaar in zijn mond.

Aan tafel komen de heren van VI niet meer bij na het zien van de beelden. ,,Voor vrienden doe je blijkbaar alles’’, reageert Genee. Derksen maakt het allemaal niet uit. Hij heeft een goede band met De Bever en wilde daarom meewerken, maar dat betekent niet dat hij de plaat veel zal draaien: ,,Zijn muziek vind ik weerzinwekkend.”

