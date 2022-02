Johan Derksen ‘gecanceld’ door glazenwasser om coronastandpunt

PVV zet zaak over uitspraken Özcan Akyol in VI Vandaag niet door

De PVV zet de zaak tegen Özcan Akyol over zijn uitspraken in VI Vandaag - over het ontnemen van stemrecht bij mensen met een moslimachtergrond - niet door. De partij eiste dat de AD-columnist zijn uitspraken binnen vijf dagen zou rectificeren en gaf aan anders te overwegen naar de rechter te stappen. Maar advocaat Geert-Jan Knoops, die de brief naar Akyol verstuurde, heeft geen verder instructies gekregen, bevestigt hij aan deze site.

26 januari