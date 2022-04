Johan Derksen is ook niet meer welkom bij Ongehoord Nederland

Johan Derksen is niet meer welkom bij Ongehoord Nederland als hij inderdaad het programma Vandaag Inside verlaat. Dat heeft voorzitter Arnold Karskens van ON desgevraagd laten weten. In juni 2020, toen de vorige grote rel rond Derksen en VI speelde, bood Karskens de omstreden Talpa-coryfee nog een baan aan bij zijn omroep.

,,Ik vind het heel kwalijk wat Johan gedaan heeft”, aldus Karskens. ,,Wij houden ons als omroep graag bezig met serieuze onderwerpen die nu, door alle discussies rond VI, weer een week lang ondergesneeuwd raken: de macht van de EU, de problemen van de massa-immigratie, de strijd voor directe democratie in Nederland. Ongehoord Nederland werkt graag met mensen die goed kunnen focussen op de zaken waar het écht om gaat.”

Derksen en het programma VI lagen in 2020 onder vuur vanwege een vermeend racistische ‘grap’ die Derksen maakte over rapper Akwasi en Zwarte Piet. Deze grappig bedoelde opmerking leidde toen ook tot veel boze reacties, waarop Karskens in de bres sprong voor de VI-analist. ,,Beste Johan, Ongehoord Nederland is patriottisch, zonder druk adverteerders en geeft jou graag de vrije stem. Altijd welkom! #TeamJohanDerksen”, schreef de ON-voorzitter toen.

Derksen gaf donderdagavond in het programma Vandaag Inside aan dat hij wil stoppen. Talpa is hierover met hem en zijn co-presentatoren René van der Gijp en Wilfred Genee in gesprek gegaan. Talpa-baas Paul Römer kan niet zeggen of er vanavond nog een uitzending zal zijn.

Uitgeverij wil niet reageren

Intussen wil Uitgeverij Overamstel, die de bestseller Derksen over het leven van de omstreden Talpa-coryfee uitgaf, niet reageren op de commotie. Dat meldt een woordvoerder van Overamstel vrijdag in een korte verklaring: ,,De uitgeverij onthoudt zich van commentaar.”

Het is niet duidelijk of de affaire gevolgen heeft voor de samenwerking. Ook wil de uitgeverij niet zeggen of er mogelijk een update komt van het boek over het leven van Derksen. Het boek Derksen van Michel van Egmond en Antoinette Scheulderman was in 2021 een bestseller. In recordtempo gingen er meer dan 100.000 exemplaren over de toonbank.

Diverse andere grote partijen hebben na de kaarsenanekdote en het uitblijven van excuses van Derksen besloten de samenwerking te verbreken. Zo is Derksen zijn muziekprogramma bij de regionale zenders kwijt en gaat hij niet meer op tournee met een bluesconcert de komende maanden. Ook sponsors van het programma Vandaag Inside haakten af.

