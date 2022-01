Johan Derksen: John de Mol had Rietbergen weg moeten sturen

Johan Derksen zegt vanavond in VI vandaag , in een reactie op de misstanden in The Voice of Holland , dat ‘John de Mol een ernstige fout heeft gemaakt’.

Verwijzend naar het ontoelaatbare gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen die seksueel wangedrag bekende, stelt Derksen: ,,Het is in 2016 gebeurd. Toen werkte hij aan The Voice, een succesvol programma. Als er dan een melding komt van ‘de pianist kan met zijn klauwen niet van de meisjes afblijven’, dan weet ik precies hoe John de Mol is. Dan roept hij hem bij zich en scheldt hij hem helemaal verrot.”

,,Normaal gesproken schop je hem er dan uit. Het enige protocol voor dit soort zaken, maar hij had te maken met het feit dat het uitgerekend de partner van zijn zus was. Dus John had twee redenen om het bij een berisping te laten. Hij wilde niet met zijn bedrijf en zijn show naar buiten met zo’n rel, en hij wilde het geluk van zijn zuster niet verpesten.”

‘Ik schrok er niet zo van’

Waar Derksen verrast was, keek René van der Gijp er niet van op. ,,Iedereen is geschrokken en verbaasd, maar ik schrok er niet zo van. Kijk, het is een speeltuin voor mensen met kwalijke bedoelingen. Zo’n setting met meisjes die op hun tiende jaar al dromen van een carrière als zangeres. Deed me een beetje denken aan 25, 30 jaar geleden. Had je tienduizenden Miss Verkiezingen in Nederland. Miss Noordwijk, Miss Capelle aan den IJssel, dat waren ook altijd speeltuinen voor kwaadwillenden. Effe kleedkamertje inlopen, even op een verkeerd moment.”

,,Ik stond er niet van te kijken. Je weet hoe mannen zijn. Als mannen iets neuken willen ze het doorvertellen. Dat kunnen ze niet voor zichzelf houden. Dan is het niet leuk meer”, aldus Van der Gijp, die het ‘vervelend’ voor Linda De Mol noemde. Maar ‘als we drie weken verder zijn, dan slijt dat wel weer’.

Kritiek op Talpa

VI vandaag bekritiseerde ook de organisatie van Talpa, waar het SBS 6-programma onder valt. ,,Die hele Talpa-organisatie hangt als een kleffe vriendenclub aan elkaar. Je hebt Erland (Galjaard), die is erg bevriend met Molendijk. Erland en zijn vrouw (Wendy van Dijk) gaan naar feestjes van Borsato. Marco, onze directeur, is de boezemvriend van Erland (Galjaard). Dan is die pianist, die Jeroen (Rietbergen), die hoort bij het clubje, een vriend van Molendijk. Kunnen die allemaal nog wel kritisch tegen elkaar zijn en tegen John de Mol zeggen: Die gozer moet eruit? Molendijk benadrukt bij Shownieuws dat hij een heel goede vriend is van Rietbergen en zegt dan: ‘Hij is een beetje een flirt’. Vertederend bijna, hoe krijg je het uit je bek?”

