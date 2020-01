Johan Derksen krijgt bewaking bij tv-optredens

Johan Derksen (70) wordt bij elke uitzending van Veronica Inside opgewacht en na afloop naar de snelweg begeleid door de bewaking van Talpa. Dat zegt de voetbalanalyticus in een dubbelinterview met zijn dochter Marieke. ,,Ik had vorig jaar iets gezegd over een Feyenoordspeler (Orkun Kökcü) die in Nederland is geboren, maar als international voor Turkije heeft gekozen”, legt Derksen sr. uit.

,,Ik vond dat gek. Zijn ouders zijn volgens mij niet ooit naar Nederland gekomen omdat Turkije hen zoveel te bieden had. Die jongen heeft hier zijn opleiding gehad. Heeft hier geprofiteerd van de sociale omstandigheden en kiest tóch voor Turkije. Nou, toen werd ik de volgende dag al gebeld door iemand van Talpa dat er bedreigingen binnenkwamen. Of ik aangifte wilde doen. Dat heb ik niet gedaan, maar sindsdien heb ik wel dus bewaking. Word ik keurig opgewacht en na elke uitzending naar de snelweg gebracht’’, aldus Derksen in het interview dat vanavond op deze site en morgen in de krant te lezen is.

,,Dat is lief van Talpa, maar in Grolloo laat ik gewoon elke dag de hond uit. Dus als die Turken willen, kunnen ze me liquideren wanneer ze willen. Bang ben ik niet. Dan moet je niet meer aan zo’n tafel gaan zitten. Ik laat mijn leven daar niet echt door beïnvloeden. Het droevige is dat die meninkjes en bedreigingen in de meeste gevallen worden gedaan door mensen die het programma niet hebben gezien, maar zich baseren op uit de hand gelopen sociale media-berichten.”

Format

Bang dat haar vader iets overkomt, is ook Marieke niet. ,,Als journalist was het erger. Toen hebben we ook weleens politiebescherming thuis gehad. Hij deed daar zelf nuchter over, dan voel je die dreiging als kind ook niet echt”, aldus de uitgeefster van sportboeken.

Ze houdt zich redelijk afzijdig van het commentaar op haar vader. ,,Ach, het kan af en toe chiquer, en in het begin dacht ik: moet dat nou allemaal. Maar de mensen die denken dat ik gechoqueerd ben, hebben het mis. Het is ook gewoon een format. Zelf kwam ik daar ook in voor en werd ik niet gespaard. Maar wat kan mij dat nou schelen. Het is niet verkeerd bedoeld, het is gewoon lachen. Ze mogen van alles van Johan vinden, want hij vindt ook van alles. Er waren twee momenten dat het mij te ver ging. Na een stelling van een groepje dames dat vond dat hij opriep tot geweld tegen homo’s. Vond ik echt evil en stemmingmakerij. En Sylvana Simons is ook geen domme vrouw. Die weet ook dondersgoed dat Johan geen racist is. Toen heb ik gereageerd op social media.’’

Quote Ze mogen van alles van Johan vinden, want hij vindt ook van alles Marieke

Vorig jaar ontbrak Johan Derksen voor het eerst sinds jaren bij een uitzending van het voetbalpraatprogramma met Van der Gijp en Genee. De voetbalanalyticus was ’s nachts van de trap gevallen en liep breuken op in zijn gezicht en arm.