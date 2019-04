Johan Derksen mag na zware val van trap morgen naar huis: ‘Ik herinner me niks’

De 70-jarige Derksen viel dinsdagnacht toen hij ‘s nachts naar de toilet moest. Hij nam de verkeerde deur en viel voorover van de trap naar beneden. Derksen was een tijdje buiten bewustzijn, voordat hij met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. ,,We zijn enorm geschrokken”, vertelde Genee gisteren in de radiouitzending van Veronica Inside. ,,Mogelijk wordt hij morgen al ontslagen uit het ziekenhuis, maar we gaan hem de komende weken de nodige rust gunnen.”

Door de val ontbrak Derksen gisteravond voor het eerst in vijftien jaar aan de tafel van Veronica Inside. Jan Boskamp verving hem. Er was nog aan gedacht om Derksen wel te bellen in de aflevering, maar ook dat was niet mogelijk, vertelde Wilfred Genee. ,,Hij kan even niet in beeld, want zijn ene oog zit dicht. Het is boven zijn oog gehecht en hij heeft allerlei botbreuken. We hebben nog gekeken of hij in de uitzending aan de telefoon kon komen, ook omdat hij toch weer een beetje babbels kreeg toen hij in de ambulance ging. Johan ten voeten uit, maar het was absoluut onmogelijk.”