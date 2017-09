Johan Derksen: SBS nóg erger dan RTL

De vraag of een verhuizing naar de concurrent een optie is, komt bovendrijven na felle kritiek van Derksen op zijn werkgever RTL in Voetbal Inside. Collega René van der Gijp denkt nu dat de dagen van de talkshow zijn geteld. ,,We hoeven niet meer in onzekerheid te zitten, of dacht jij dat je nog verlengd werd?’’, aldus Van der Gijp tegen VI-presentator Wilfred Genee in de uitzending van maandagavond. ,,Nee, dat kun je op je buik schrijven.’’



Derksen denkt dat het niet zover zal komen. ,,Als RTL besluit met ons te stoppen, hebben ze een groot probleem. Want dan trek je eigenlijk ook de stekker uit heel RTL 7 (waarop Voetbal Inside wordt uitgezonden, red.). Wij houden die zender nog levend met dit programma. Mocht het toch gebeuren, dan heb ik er vrede mee. Ik heb twintig jaar voor die club gewerkt, dan is het mooi geweest.’’



,,En SBS is zó plat en ordinair’’, gaat de besnorde oud-voetballer verder. ,,Nee, daar zou ik geen interesse in hebben. Ook al heb ik een zwak voor John de Mol (eigenaar van de SBS-zenders, red.). Ik ben best met een natte vinger te lijmen, maar ik denk niet dat hij me zou kunnen overhalen.’’



Niet dat SBS hem, Van der Gijp en Genee reeds een aanbod deed. Een woordvoerder van SBS wil niet ingaan op de vraag of ze daar eventueel welkom zijn. ,,Wij gaan niet over een vertrek van de VI-mannen bij RTL speculeren.’’