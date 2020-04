Johan Derksen start eigen radiostation: Grolloo Radio

Grolloo is de woonplaats van Derksen die de muzieksmaak en gedrag van de hedendaagse radio-dj’s hekelt. ,,Schijtlollige discjockeys en prietpraat brakende sidekicks. Er zal ongetwijfeld een doelgroep voor zijn, maar het treurige resultaat is wel, dat je via de radio geen country, soul, americana, blues en nostalgische muziek meer hoort. Nederland is een smakeloos muziekland geworden.”

Derksen sloeg de handen ineen met muziekliefhebbers Freek Medendorp, Wim Filemon, Gian Mandas. ,,Er komen elke week geweldige albums uit, maar je hoort het nergens. Daar gaan wij verandering in brengen. Samen met Freek stel ik dagelijks een lijst samen. We zijn makkelijk te vinden. Online en op de app”, aldus de analyticus van Veronica Inside .

Hoewel het voetbalseizoen al een tijdje voorbij is, gaat het voetbalpraatprogramma gewoon door tot 1 juni. ,,Wij hebben het voetbal niet nodig om een avondje vol te praten.” Derksen toert al jaren door het land met verschillende muziekshows. Na de succesvolle shows Pioniers van de Nederpop en Keeps the Blues Alive werd zijn derde programma The Sound of The Blues & Americana dit jaar stopgezet vanwege de uitbraak van corona.