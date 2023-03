Johan Derksen ziek, Job Knoester vervangt hem bij Vandaag Inside

Saillant: als tafelgast schuift vanavond Gerald Roethof aan, eveneens strafadvocaat. Uitgerekend Knoester liet zich vorige week kritisch uit over zijn collega. Op de vraag van Wilftred Genee of Roethof het goed gedaan bij zijn eerste uitzending van Vandaag Inside , zei Knoester: ,,Een vervelende vraag. Laat ik het zo zeggen: hij heeft altijd een goed pak, hij is natuurlijk welbespraakt. Ik denk wel dat als je hier aan tafel zit, je een paar dingen moet hebben: het welbespraakte moet je hebben, je moet snel zijn, je moet ad rem zijn. Dat heeft hij allemaal, alleen je moet denk ik ook de juiste chemie hebben.”



De laatste keer dat Derksen in de lappenmand zat en ontbrak bij een uitzending, was een kleine vier jaar geleden. Bij een nachtelijke val liep De Snor een lichte hersenschudding, gecompliceerde armbreuk en diverse verwondingen op. Nog geen week later zat hij alweer aan tafel. Derksen verwonderde zich toen over de aandacht richting zijn persoontje. ,,Een programma als VI moet niet overschat worden. We zijn niet het belangrijkste programma op de belangrijkste zender. En dan valt er een meneertje van de trap en dat is dan wereldnieuws’’, aldus Derksen destijds. De aandacht noemde hij ‘overdreven’. ,,Het leek wel of er iets ernstigs gebeurd was. Er stond om 9.00 uur een vent met een telelens op de stoep van mijn elektricien.’’