Johan Derksen ziet bezoek aan Ladies Night niet zitten: ‘Er kijkt geen hond naar’

'Katy Perry en Orlando stellen huwelijk in Japan uit om corona'

7:26 Hoewel ze momenteel in de wolken zijn vanwege de komst van hun aanstaande kindje, zouden Katy Perry en Orlando Bloom hun huwelijk voorlopig uitgesteld hebben. Het stel was van plan elkaar het ja-woord te geven in Japan, maar ziet daar vanwege het coronavirus van af. Dit meldt People.