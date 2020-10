Johan Vlemmix verbreekt wereldrecord applaudisseren

Verkouden Art Rooijak­kers toch bij talkshow: ‘Geen corona’

27 oktober Art Rooijakkers heeft gisteravond voor verbaasde reacties gezorgd toen hij aanschoof bij de talkshow Jinek. Hij leek behoorlijk verkouden. Kijkers vroegen zich op sociale media af of hij niet had moeten thuisblijven, maar Rooijakkers en RTL stellen hen gerust: hij is negatief getest op corona.