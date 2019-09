Johan Vlemmix voor het eerst in ‘zeker 20 jaar’ niet op Prinsjesdag

De Oranjefan hoopt in Lourdes op een wonder. ,,Ik heb zoveel last van mijn knieën. Als ik langs de route ga staan, dan ben ik er al om 03.00 of 04.00 uur. Dat is een hele lange dag”, zegt hij. Vlemmix moet eigenlijk aan beide knieën geopereerd worden, maar ziet daar enorm tegenop.



,,Ik ben in het ziekenhuis twee mensen tegengekomen die ook nieuwe knieën kregen en daar is het niet zo goed mee afgelopen”, vertelt hij. Vlemmix, die deze zomer de Nijmeegse Vierdaagse uit liep met kapotte knieën, hoopt helemaal niet onder het mes te hoeven. ,,Ik zoek alternatieven.”