John de Bever scoort met Jan Smit het strijdlied voor onze Leeuwinnen

Geruchten kloppen: beelden opgedoken van Sneijder die auto vernielt

10:45 Het nieuws dat Wesley Sneijder in de nacht van zondag op maandag opgepakt zou zijn in Utrecht voor het vernielen van een auto was eerder slechts een gerucht. Uit beelden, die in handen zijn van Shownieuws, blijkt nu dat het inderdaad gaat om de 35-jarige voetballer.