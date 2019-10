John de Mol aanwezig bij rechtszaak tegen Facebook

Vandaag verkiezing van de Faamnaam 2019: 'Echt, mijn naam is Nicky Maus’

12:27 Het is dé jaarlijkse ‘hoe bestaat het-verkiezing’: de mooiste faamnaam (vroeger schaamnaam) van Radio 538: de meest bizarre combinatie van iemands voor- en achternaam: mensen die echt Mat Ras, Ron de Koe, Dick Mik of Elke Kant heten. Radio 538-presentator Coen Swijnenberg is elk jaar weer verbijsterd.