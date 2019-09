John de Mol en ITV eerder dan gepland uit elkaar

Talpa Media is de creatieve onderneming van John de Mol waar bijvoorbeeld The Voice werd bedacht, maar ook I Love My Country (Ik hou van Holland). In 2015 trok de Britse televisiezender ITV de knip om het bedrijf voor 500 miljoen euro in te lijven. John de Mol bleef creatief betrokken. Er werd afgesproken dat dit bedrag met 800 miljoen euro verhoogd kon worden met goede prestaties van het bedrijf de komende acht jaar. Op de vraag of De Mol door het eerder stopzetten van de samenwerking een bedrag misloopt, wil de woordvoerder van Talpa Media niet ingaan.



In een verklaring reageert ITV: ‘We hebben genoten van de samenwerking met John de Mol, sinds de acquisitie van Talpa Media in 2015. We wensen John alle goeds en hopen in de toekomst opnieuw samen te werken bij het bedenken van formats.’ Het bedrijf geeft aan een ‘first look agreement’ te hebben, wat inhoudt dat De Mol zijn formats als eerste bij de zender zal aanbieden. Talpa en ITV geven aan in de komende weken meer details naar buiten te brengen over het stoppen van de samenwerking.