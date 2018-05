John de Mol koopt Champions League voetbal

Champions League-voetbal zal op Veronica te zien zijn. Het is niet bekend hoeveel Talpa betaalt voor de rechten. Lange tijd was het onzeker of de wedstrijden van het miljoenenbal überhaupt op het open kanaal zouden komen. De eerste biedingprocedure leidde in december vorig jaar tot niets. Team Marketing, dat namens de Europese voetbalbond (UEFA) de voetbalrechten verhandelt, kreeg te lage biedingen. Ook de daaropvolgende onderhandelingen verliepen moeizaam. Voor de rechten van de Champions League werd in het verleden tussen de 17 en 25 miljoen euro betaald, maar die bedragen gelden niet meer.

Reden: de animo voor Champions League-voetbal nam af, zowel bij de kijker als de televisiezender. Het is nog maar de vraag of er een Nederlandse club meedoet aan het hoofdtoernooi. Door de matige prestaties van de laatste jaren is Nederland dat directe ticket kwijtgeraakt. Vanaf het seizoen 2018-2019 stroomt de kampioen in de derde voorronde in en moet vervolgens ook nog de play-offs overleefd worden om aan het miljoenenbal mee te doen. Een monsterklus. Desondanks ziet John de Mol heil in het toernooi waarvan op 26 mei de finale wordt gespeeld tussen Real Madrid en Liverpool.

Dat het toernooi bij Veronica komt, is goed nieuws voor de heren van Voetbal Inside. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp stappen na de zomer over met hun programma van RTL naar het Talpa van John de Mol. Zij analyseerden de laatste jaren altijd de Europa League, het tweede toernooi van Europa. Zij kunnen nu hun lol op met de blikvanger van Europa, de Champions League. ,,Iets waar René al jaren van droomt”, stelde Wilfred Genee eerder dit jaar. Het ligt overigens in de lijn der verwachting dat RTL de rechten koopt van de Europa League, waardoor alles bij het oude blijft.