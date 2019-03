John de Mol koopt droompaard voor Britt Dekker

Hoe dit sprookje voor Britt tot stand is gekomen? ,,John de Mol heeft mij gevraagd of ik een paar shows voor hem wil maken, en ik zei: als ik dit ga doen, geef me geen geld maar geef me dit paard", schrijft Britt bij de foto op Instagram, waarop ze bovenop een wit paard te zien is. ,,En hij zei 'najah ja okay'. John zei tegen mij dat hij heel erg veel van dieren houdt dus John en Erland hebben mij een vriend voor het leven gegeven: George!’’