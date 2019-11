John de Mol opnieuw rijkste BN'er in Quote 500

Zayn vertrok zonder afscheid bij One Direction: ‘Heftig en een beetje vreemd’

18:42 Zayn Malik had het zwaar toen hij in 2015 uit One Direction stapte. Volgens Liam Payne nam hij zelfs geen afscheid. Ook heeft de rest van de boyband hem sindsdien niet meer gesproken. "Het was heftig voor ons en een beetje vreemd. Het was moeilijk", blikt Liam terug in de Britse GQ.