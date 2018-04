John de Mol polst Omroep Max-baas Jan Slagter voor topfunctie bij Talpa

Jan Slagter vertelde vanmiddag op BNR Nieuwsradio dat John de Mol hem na de suggestie van De Jong schreef: 'Wat een goed idee Jan'. De Omroep Max-baas liet in het midden of en wat hij De Mol antwoordde. Wel stelde hij regelmatig met John de Mol te praten 'over media en allerlei andere zaken'. Overstappen van Omroep Max naar Talpa is volgens hem niet aan de orde. ,,Dat ga ik niet doen, omdat Omroep Max bij het publieke bestel hoort.'' Hij benadrukte verder dat het voor John de Mol onmogelijk is om Max als geheel in te lijven bij Talpa. ,,Dat verbiedt de mediawet.''