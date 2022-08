John de Mol weigert interview Boos: ‘Verbijsterd over nieuwe beschuldigingen’

John de Mol heeft het tweede interview dat het programma Boos heeft aangevraagd over de misstanden bij The Voice geweigerd. Dat laat hij weten in een verklaring. Daarin zegt hij ‘verbijsterd’ te zijn over ‘valse beschuldigingen’ dat hij op de hoogte was van meer dan één geval van grensoverschrijdend gedrag door bandleider Jeroen Rietbergen.

‘Er zou sprake zijn van nieuwe informatie waaruit zou blijken dat John de Mol ten tijde van het eerste interview op de hoogte was van meer dan één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag van de heer Rietbergen’, valt te lezen in het statement van De Mol. ‘Wij waren verbijsterd door deze valse beschuldiging, aangezien de werkelijkheid is dat er op dat moment niet meer dan één concrete melding bij John de Mol bekend was.’



Rietbergen was in The Voice of Holland degene die over de muziek ging, ook was hij de partner van Linda de Mol, de zus van John. Eerder gaf de Talpabaas toe op de hoogte zijn geweest van een geval van grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen en hij zou hem toen ‘alle hoeken van de kamer hebben laten zien'.

Geheim opgenomen gesprek

Boos heeft bij De Mol aangegeven dat er eerder melding is gedaan van grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen. De Mol wilde na het interviewverzoek van Tim Hofman het materiaal inzien waarop de aantijging gestoeld is. Het zou gaan om een gesprek dat in het geheim is opgenomen tussen een vermeend slachtoffer en een vertrouwenspersoon van ITV.

De Mol reageert: ‘De transcriptie van het opgenomen telefoongesprek was geanonimiseerd en geredigeerd. Mede daardoor was het gesprek nauwelijks te begrijpen. Dat maakte het lastig om daarop te reageren. Wij hebben - gezien het belang van vertrouwelijkheid voor de rol van een vertrouwenspersoon - ernstige bedenkingen bij deze gang van zaken. De appjes die wij ingezien hebben geven ook geen nieuwe informatie. Al met al is er geen enkele concrete onderbouwing van de beschuldiging.’



Er komt geen interview volgens de Talpa-baas, omdat hij niet in ‘welles-nietes-discussie’ wil verzanden. Hij vult aan: ‘Bovendien reageren wij niet meer op anonieme beschuldigingen.’

Geen reactie van BNNVara

BNNVara liet eerder al weten niets te willen melden over de uitzending van Boos voordat deze donderdagmiddag online staat. In januari liet het programma meerdere vrouwen aan het woord over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de populaire zangcompetitie The Voice op RTL 4. Meerdere vrouwen deden tegenover Hofman hun verhaal over bandleider Rietbergen en regisseur Martijn N. en twee vrouwen vertelden dat ze aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B. Na de uitzending stapten nog meer vrouwen naar de politie.



RTL trok het The Voice terug, Ali B en Borsato zijn nog altijd uit de spotlights verdwenen. Rietbergen gaf toe zich overschrijdend te hebben gedragen. Hij bood onmiddellijk zijn ontslag aan en vertrok naar de Verenigde Staten. Linda de Mol en hij gingen uit elkaar. Het Openbaar Ministerie maakte eind april bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen de vier verdachten (Ali B, Borsato, Rietbergen en regisseur Martijn N.). Nog altijd is niet bekend of iemand voor de rechter moet verschijnen.

