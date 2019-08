John de Mol zou zo'n Slimste-finale vast aankleden met een showballet

GT: Allereerst: van harte Rob! En ik neem het je niet kwalijk dat je vorige week tactisch voordeel had bij het verliezen van de slotronde. Is de schuld van de makers. Weet je waar ik van geniet? Dat zo’n finale een heerlijk Hollandse nuchterheid uitstraalt. Het is gewoon weer een aflevering, slechts aangedikt met kandidaten in pak en een handje confetti.



AVE: Een verademing, Gudo! John de Mol had er vast een showtrap en -ballet tegenaan gesmeten. Dit is meer categorie: Gefeliciteerd, een hand van de meester en tot ziens maar weer. Wordt wel weer afkicken voor ons, vriend!