John van den Heuvel snapt keuze Peter R. de Vries niet: ‘Buitengewoon onverstandig’

John vindt dat zijn collega als misdaadverslaggever niet onafhankelijk verslag meer kan doen van het Marengoproces nu hij ‘een soort belangenbehartiger’ is van de kroongetuige. ,,In theorie zou het kunnen gebeuren dat hij als vertrouwenspersoon dingen hoort die schadelijk zijn voor de kroongetuige, maar als journalist wel naar buiten zou moeten brengen. Hoe ga je daar in vredesnaam mee om? Ik vind dat heel erg lastig.”

Peter maakte donderdag bekend dat hij vertrouwenspersoon is geworden in het liquidatieproces waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Het proces gaat over een serie onderwereldmoorden en voorbereidingen en pogingen daartoe. Nabil B. liep over naar justitie nadat een bekende van hem in januari 2017 bij vergissing was geliquideerd. Hij heeft tientallen belastende verklaringen afgelegd tegen verdachten.