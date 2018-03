Johnny de Mol hoeft niet naar pufles en Tim Knol nog steeds woest

Winactie Win een meet & greet met Birgit Schuurman

14:20 Birgit Schuurman presenteert op woensdag 28 maart haar nieuwe album A Fool For Love in de Melkweg in Amsterdam. Jij kunt erbij zijn, want wij mogen 3 x 2 kaarten weggeven, inclusief een meet & greet. Hoe maak je kans? Beantwoord drie vragen over de zangeres en laat je gegevens achter. Meedoen kan tot en met zondag 25 maart.