Johnny de Mol: Je kunt niet harder leven dan ik heb gedaan

Maan en dj Tony Junior delen eerste foto als stel

8 april DJ Tony Junior (28) vindt alle aandacht voor zijn relatie met zangeres Maan de Steenwinkel behoorlijk irritant. Het liefst zegt hij er dan ook helemaal niets over, bleek gisteravond in de show van Frank van der Lende op NPO 3FM. Toch deelde hij een dag later ineens een foto van zichzelf en zijn vlam.