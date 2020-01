Johnny de Mol maakt programma over alzheimer en zet Waar is de Mol? op laag pitje

Johnny de Mol is voor SBS6 bezig met een programma over dementie en de ziekte van Alzheimer. Dit vertelde hij vandaag in Woerden tijdens een reünie met deelnemers van zijn programma Down met Johnny dat vanaf woensdag 8 januari weer op tv te zien is.

Het onderwerp gaat de 40-jarige programmamaker aan het hart. ,,Mijn oma leed aan de ziekte van Alzheimer en is er door overleden. Ik heb daar dus zeker wat mee." Hannie de Mol, de moeder van John en Linda de Mol, overleed in december 2016 op 82-jarige leeftijd.

Volledig scherm Johnny de Mol tijdens een reünie met deelnemers van zijn programma Down met Johnny. © ANP

Veel wil Johnny nog niet kwijt over de nieuwe programmaformule. ,,Het zal gaan over mensen die in de maatschappij wel een handje kunnen gebruiken van anderen. Het zijn mensen die veel te snel uit de maatschappij worden gehaald." De Mol, die in de zomer van 2018 terugkeerde naar het SBS6 van zijn vader John de Mol, zegt blij te zijn dat de zender naast grote studioshows ruimte biedt aan dit soort maatschappelijke programma's.

Waar is de Mol?

Johnny stopt voorlopig wel met zijn reisprogramma Waar is De Mol?. ,,We hebben er bewust voor gekozen om geen nieuw seizoen te maken van Waar is De Mol? komend jaar", aldus johnny. Het maken van het reisprogramma vergt veel tijd: ,,Acht keer per jaar ben ik er een week tussenuit. We hebben nu bijna tien seizoenen gedaan. Het tiende seizoen komt er nog wel, maar dit jaar niet.”

Zoontje

Die keuze heeft alles te maken met het nieuwe gezinsleven van de 40-jarige programmamaker. Hij en zijn vrouw Anouk verwelkomden vlak voor de kerstdagen hun tweede zoontje, Fender. De presentator en zijn Anouk werden in april 2018 al ouders van zoon Johnny jr. Uit een eerdere relatie heeft Anouk ook dochter Kiki. Johnny noemt Anouk ‘een super mamma die de touwtjes goed in handen heeft.’ ,,Het is ongelooflijk, ze zat vandaag alweer op de fiets, terwijl ze nog geen twee weken geleden bevallen is. En met Fender gaat het ook goed. Ook zijn broer en zus, Johnny en Kiki, omarmen de baby helemaal.”

De programmamaker zet vanaf februari wel zijn theatertournee voort. Er komen weer dertig voorstellingen aan.