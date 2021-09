Johnny de Mol: ‘Mijn vader had een hard hoofd in mijn talkshow’

Sinds begin deze maand is Johnny de Mol elke avond om half acht te zien met zijn eigen praatprogramma op SBS 6. Aan het eind van zijn show deed hij vanavond een oud spelletje van Barend & Van Dorp, het ja/nee-spel. Dat leverde enkele onthullende antwoorden op over de talkshow. Zo gaf de presentator toe elke aflevering nog wel eens te denken: ‘Waar ben ik aan begonnen?’ Maar daarnaast denkt hij ook in 2026 nog steeds HLF8 te presenteren.



Meest opmerkelijk was zijn antwoord op de vraag: ‘Had u zonder uw vader ook een talkshow gepresenteerd?’ Daarop zei Johnny: ‘Nee’. Aan het eind van het vraaggesprek lichtte hij dat antwoord toe. ,,Ik moest wel langs hem om dit te vragen. Hij is nou ook eenmaal de zenderbaas. Ik had alle neuzen dezelfde kant op, maar hij had er een hard hoofd in. Ik heb daar echt een aantal mensen voor binnen moeten halen en een pilot moeten maken om hem te overtuigen. Nu moet ik het wel laten zien.”



Hij krijgt wel veel vrijheid van zijn vader, maar niet alle. ,,Wij zouden normaal nu naar buiten zijn gegaan en een balletje hebben getrapt”, vertelt Johnny aan Frits Barend. ,,Maar dat heeft hij eruit gehaald. Daar vond hij geen bal aan.”