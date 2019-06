Johnny de Mol wordt opnieuw vader: ‘Blij en trots’

Dat heeft de presentator zojuist laten weten op Instagram. Bij een tekening van zijn stiefdochter Kiki, die Anouk kreeg uit een eerdere relatie, schrijft hij: ‘Kiki kan niet wachten en wij natuurlijk ook niet.’ Hij zegt blij en trots te zijn. Wanneer Anouk is uitgerekend, is niet bekendgemaakt.



In april 2018 verwelkomde het stel hun eerste kindje samen, een zoon genaamd Johnny. Onlangs zong Johnny senior in de talkshow Pauw nog speciaal een liedje voor zijn zoontje dat toen zijn eerste verjaardag vierde. Hij schreef het nummer Hoop dat je niet op mij lijkt speciaal voor hem.



Afgelopen oktober gaven Johnny en Anouk elkaar het jawoord tijdens een intieme plechtigheid in de buitenlucht met een select clubje familie en vrienden. Ook Linda de Mol en haar levenspartner Jeroen Rietbergen waren erbij. Het stel had gekozen voor Portugal omdat zij en hun ouders daar al jaren komen. De trouwlocatie was zo goed als onbereikbaar voor mensen die niet waren uitgenodigd.