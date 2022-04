Johnny de Mol zegt tv-optreden in Media inside af

Verdachte van overval op de hondenuit­la­ter van Lady Gaga komt per ongeluk vrij

James Jackson, een van de drie verdachten in de zaak rond de schietpartij op de hondenuitlater van Lady Gaga, is deze week onverwachts vrijgelaten. Volgens het Los Angeles County Sheriff’s Department is de vrijlating het gevolg van ‘een administratieve fout’.

