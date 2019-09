Johnny de Mol zorgt in theater voor lach, maar vooral ontroering

Het past ook in een trend: het theater is tegenwoordig van iedereen. Van ruimtevaarder André Kuipers, weervrouw Amara Onwuka, tatoeëerder Henk Schiffmacher en Formule 1-verslaggevers Jack Plooij en Olav Mol. Zij vertellen allemaal hun persoonlijke verhaal. ,,Laat het allemaal maar gebeuren’’, zei Bert Visscher over de ‘wildgroei’.



En dat doet Johnny de Mol in zijn voorstelling Hier is De Mol. Op geheel eigen wijze vertelt de allrounder zijn levensverhaal. Met veel zelfspot (‘Mijn vader ging ooit weg bij de TROS om voor zichzelf te beginnen. Hoe kon hij dat doen? Dat was toch de gezelligste familie van Nederland? Nu zijn we de rijkste familie’), met een lach, maar nog meer met ontroering en zelfs hier en daar een traan.