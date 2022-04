Johnny Depp getuigt zelf in smaadzaak van 50 miljoen: ‘Was een makkelijk slachtoffer voor haar’

Met videoEen van de voornaamste redenen dat Johnny Depp zijn ex-vrouw Amber Heard heeft aangeklaagd voor smaad, is dat hij wil dat de waarheid aan het licht komt. Dat zei de acteur gisteren tijdens zijn eerste getuigenis in de zaak in de rechtbank van Fairfax County in de Amerikaanse staat Virginia.

Depp heeft Heard, met wie hij tot en met 2016 getrouwd was, aangeklaagd vanwege een artikel dat zij in 2018 schreef voor The Washington Post. De actrice heeft het daarin over huiselijk geweld dat ze heeft meegemaakt, al noemt ze de naam van haar mishandelaar niet. Volgens de acteur is het echter overduidelijk dat ze hem bedoelt, ook omdat Heard hem al vaker heeft beschuldigd van mishandeling. Depp ontkent dat.

De 58-jarige acteur hoopt dat het tijdens de rechtszaak, die vorige week maandag is begonnen, duidelijk wordt dat hij niet gewelddadig was tijdens zijn huwelijk met Heard. ,,De waarheid is het enige waarin ik ben geïnteresseerd. Met leugens kom je nergens.”

Volledig scherm Johnny Depp tijdens de rechtszaak tegen zijn ex. © ANP / EPA

Des duivels

Depp wil daarnaast voor zichzelf, maar ook voor zijn twee kinderen, opkomen. ,,Ik vind het des duivels dat mijn kinderen op school door vrienden of anderen zouden worden aangesproken”, legt hij uit. De acteur ontkent wederom dat hij zijn ex-vrouw ooit heeft mishandeld of seksueel heeft misbruikt. Hij noemt de beschuldigingen ‘afschuwelijk en verontrustend’. Hij sprak ook over op de immense gevolgen op zijn leven en carrière. Hij vergeleek zich zelfs met een Disney-prinses: ,,Het is heel vreemd wanneer je Assepoester bent, om het zo te zeggen, je in 0,6 seconden in Quasimodo kan veranderen. Ik verdiende dat niet, en mijn kinderen ook niet, noch de mensen die al die jaren in mij geloven.”

Volledig scherm Amber Heards reactie op Johnny Depps woorden in de rechtszaal. © REUTERS

Volgens hem is Amber een leugenaar. ,,Veel van wat ze zegt is gewoon compleet uit de lucht gegrepen. Ik denk dat ik een makkelijk doelwit was voor haar. Want eens je iemand voor enkele jaren in vertrouwen neemt, kan die informatie natuurlijk tegen je gebruikt worden. Ze heeft daar misbruik van gemaakt. Mijn ‘drugsmisbruik’ heeft ze zwaar overdreven. Ik ben niét één of andere maniak die geen seconde zonder drugs of alcohol kan. Ik heb nog nooit in mijn leven de controle verloren. Dat is gewoon niet waar.”

Naar eigen zeggen merkte hij al vroeg in hun relatie op dat Amber verontrustend gedrag vertoonde. ,,Onze relatie was in het begin te mooi om waar te zijn. Maar ik merkte wel dat ze zeer controlerend was. Ze probeerde opeens te bepalen wanneer ik mocht slapen. Het begon met kleine dingen, zoals dat. Ik neem aan dat als zo’n gedrag toegelaten wordt, die persoon de kans krijgt om uit te groeien tot wat het dan ook is dat ze zal worden.”

Vorig jaar troffen Depp en Heard elkaar ook al in de rechtbank in Londen. De acteur verloor toen een rechtszaak tegen de Britse krant The Sun over een artikel waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad, omdat hij vond dat onvoldoende was bewezen dat de acteur zijn ex niet had mishandeld. Heard was als getuige voor The Sun aangevoerd.

