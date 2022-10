Johnny Depp heeft heel ander gezicht zonder baard en dit is de 21 jaar jongere vlam van Kanye West

Kees van der Spek verbaasd over reactie Derk Bolt: ‘Hier mag je niet zomaar overheen stappen’

Kees van der Spek is ‘een beetje verbaasd’ over de reactie die Spoorloos-presentator Derk Bolt heeft gegeven op de verkeerde matches die zijn gemaakt in het programma. ,,Hij voelde zich heel erg aangevallen, net alsof wij zijn programma kapot willen maken”, zei Van der Spek vanavond bij RTL Boulevard over het optreden van Bolt gisteren bij Khalid & Sophie.

13 oktober