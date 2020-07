Johnny Depp ontkent slaan Amber Heard na grap over tatoeage: ‘U zit verkeerd’

Op dag twee van de in totaal drie weken durende rechtszaak tussen Johnny Depp en de Britse tabloid The Sun heeft de acteur opnieuw ontkend dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard geslagen zou hebben. Dit gebeurde dus volgens hem ook niet nadat zij hem zou hebben uitgelachen om een van zijn tatoeages.

Het plaatje in kwestie betreft de tekst Wino Forever. Oorspronkelijk stond hier Winona Forever, naar zijn vroegere vriendin Winona Ryder met wie hij in 1993 brak. Volgens de verdediging maakte Amber in maart 2013 een grap over Johnny’s tattoo, waarna hij haar een paar keer in het gezicht zou hebben geslagen.

,,U hebt haar meer dan een keer geslagen, want toen u haar de eerste keer sloeg reageerde ze niet”, luidde de claim van de verdediging. ,,Ze keek u alleen maar aan en dat maakte u nog bozer en toen sloeg u haar opnieuw.” Volgens Johnny was dat een valse beschuldiging. ,,Dat is duidelijk niet waar. Het spijt me, maar dat klopt niet. U zit verkeerd.”

Volledig scherm Actrice Amber Heard. © EPA

Drank en drugs

Volgens de verdediging gebeurde dit alles terwijl Johnny zwaar aan de drank zat na 160 dagen nuchter te zijn geweest. De 57-jarige acteur zou - toen hij eenmaal weer bij zinnen was - na het voorval in tranen zijn uitgebarsten toen hij doorhad wat hij had gedaan. Ook dat was volgens hem niet waar. ,,Ik heb mevrouw Heard niet geslagen.”

Op de vraag of de Pirates of the Caribbean-ster in die periode ook cocaïne snoof, moest hij het antwoord schuldig blijven. ,,Het is moeilijk te herinneren of ik in maart 2013 cocaïne nam, het is mogelijk.”

De zaak tussen Johnny en The Sun gaat over een artikel van de tabloid uit 2018 waarin de acteur ‘een vrouwenmishandelaar’ wordt genoemd. Volgens hem is dat niet waar en kan de krant dat niet hardmaken en eist hij een schadevergoeding.