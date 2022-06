Johnny Depp verrast met nieuwe look en fans brengen merchandise uit van zijn advocate

Al geruime tijd tourt Depp met rocker Jeff Beck. Daardoor was hij ook niet bij de uitspraak in de rechtszaak tegen Amber Heard. Gisteren verscheen hij in ook in Finland op de bühne en daar viel op dat hij afscheid had genomen van zijn gezichtsbeharing.



Camille Vasquez, de advocate die de Pirates of the Caribbean-acteur, bijstond in de gewonnen zaak tegen Heard is onder zijn fans een waar idool geworden. Doordat alles wat er in de rechtbank gebeurde te volgen was voor de hele wereld, is ze al enige tijd een hit op TikTok. Maar de fans gaan nu nog een stapje verder en maken heuse merchandise van Vasquez.