Johnny Kraaijkamp junior en Loiza Lamers in kamp Noord

Sabia wil 'laten zien wie ze echt is' in Duitse reality­show

14:17 Vijf jaar na het schandaal rond haar ex Rafael van der Vaart waagt Sabia Boulahrouz zich in Duitsland aan een nieuw tv-avontuur. De 40-jarige socialite is vanavond primetime op de buis te zien in het realityprogramma Global Gladiators, waarvoor ze op reis werd gestuurd naar Thailand.