Johnny Kraaijkamp moet GTST weer ‘persoonlijk en herkenbaar’ maken

Eerste kaarten Eurovisie Songfesti­val uitver­kocht: honderden klachten over ticketver­koop

13:54 De eerste tickets voor de shows van het Eurovisie Songfestival zijn binnen een uur uitverkocht. Er stonden 80.000 mensen in de wachtrij met meer dan 200.000 schermen open. De duizenden fans die in de wachtrij stonden klagen over onduidelijkheid tijdens de kaartverkoop.