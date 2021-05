Johnny Logan heeft spijt van rol als jurylid bij voorronde met Sieneke: ‘Het was gênant’

Je zou denken dat Johnny Logan met drie zeges en een tweede plaats goede herinneringen bewaart aan de puntentellingen van het Eurovisie Songfestival. Vergeet het maar. Als de in Australië geboren Ier al kan kijken naar de finale, dan zet hij na het laatste lied de televisie standaard uit. ,,Vreselijk, ik kan er niet tegen’’, vertelt de zanger via de camera van zijn iPad. Logan – morgen wordt hij 67 – zit thuis in zijn muziekkamer in Ashbourne, een klein plaatsje vlak boven Dublin. ,,In deze kamer heb ik Why me geschreven, waarmee Linda Martin in 1992 won.’’