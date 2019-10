Joker breekt ondanks ophef records in Amerikaanse bioscopen

Waarschijnlijk gaat de film in het hele weekend 92 miljoen dollar ophalen. Dat is veel meer dan het huidige record, de 80,3 miljoen dollar die de film Venom vorig jaar ophaalde.



De Joker-films worden controversieel genoemd vanwege de manier waarop ‘het kwaad’ wordt neergezet. In 2012 schoot een man in Aurora verschillende mensen neer in een bioscoop tijdens The Dark Knight Rises, een film waar de Joker ook in voor komt. De schutter was gekleed als dat karakter. Veel Amerikanen zijn bang dat de nieuwe film ook tot incidenten zal leiden en verschillende bioscopen hebben extra beveiliging ingeschakeld.