Jon Bon Jovi: altijd positief gebleven

Een bijzondere tussenstop in het drukke toerschema van Jon Bon Jovi is Nassau, de hoofdstad van de Bahama’s. Daar treedt de Amerikaanse rockheld twee keer op aan boord van een cruiseschip, gevuld met 2200 fans. Het is tevens een van de spaarzame momenten waarop hij de tijd neemt om in te gaan op zijn loopbaan.



Hoewel de rocklegende, bekend van klassieke rockhits als You Give Love A Bad Name, Livin’ On A Prayer, Bed Of Roses en It’s My Life uitermate goed geconserveerd is en voor veel vrouwen nog een sekssymbool van de buitencategorie, houdt het ouder worden hem flink bezig. ,,Ik raak nog steeds opgewonden van toeren en live optreden, maar op mijn leeftijd is het wel zaak om te doseren’’, zegt hij. ,,Ik ben hartstikke gezond, heb geen lichamelijke ongemakken , maar ben ook geen 20 meer. Ik pak dan ook regelmatig mijn rust tijdens de enorme tournee van dit jaar.”



De voortschrijdende leeftijd is volgens Bon Jovi ook goed terug te zien in de muzikale koers van de groep. ,,Ik wil best toegeven dat we aan het begin van onze carrière enigszins eendimensionale cowboysongs schreven. You Give Love A Bad Name en Bad Medicine zijn echt songs die in die vroege periode van mijn leven pasten. Ik vond het wel wat om mezelf Clint Eastwood en Billy The Kid te voelen. Heel schattig als je 21 of 25 bent, maar het wordt wel wat triest als je dat blijft volhouden. Voor mij was Billy The Kid een soort masker waarachter ik me kon verschuilen. Ik zag in die tijd heus wel dat ik niet de diepgang had van Bob Dylan, Bruce Springsteen en Van Morrison. Een song als Living In Sin uit 1989 was een keerpunt. Bij het schrijven van die song kreeg ik een signaal: jongen, het wordt tijd om op te groeien.’’



Het heeft hem veel waardering opgeleverd van zijn fans, maar relatief weinig van muziekjournalisten, die Bon Jovi vaak maar een oppervlakkige rockband vinden. Ten onrechte, vindt hij. ,,In alle bescheidenheid denk ik dat ik me in mijn latere werk wel degelijk heb ontwikkeld als songwriter. We hebben geleerd te reageren op wat er in de wereld gebeurt. Ik denk dat in het album Bounce een duidelijke reactie op de aanslagen van 11 september is te horen. 9/11 heeft de wereld veranderd en ons dus ook. Ik denk dat we door die gebeurtenis beschouwender en sociaal bewuster zijn geworden.”